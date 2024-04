De olho na Câmara de Londrina, secretários municipais pedem exoneração

Cumprindo o prazo legal, cinco secretários de Londrina pediram a descompatibilização dos cargos e foram exonerados na última sexta-feira (5) pelo prefeito Marcelo Belinati (PP).





São eles Reginaldo César Choucino, de Agricultura e Abastecimento; Ronaldo Siena, do Ambiente; Bernardo Pellegrini, de Cultura; Péricles José Menezes Deliberador, da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e Marcelo Oguido, da FEL (Fundação de Esportes de Londrina).

A legislação brasileira estipula que os secretários que pretendem concorrer a uma cadeira no Legislativo precisam sair do cargo com seis meses de antecedência; para os secretários que visam concorrer a prefeito ou vice-prefeito - como Maria Tereza Paschoal de Moraes, de Educação, e Bruno Ubiratan, da Cohab-Ld (Companhia de Habitação de Londrina), que já anunciaram suas pré-candidaturas - o prazo é quatro meses.





Atendendo a imprensa na última sexta-feira, durante a abertura da ExpoLondrina 2024, Belinati afirmou que, inicialmente, com a saída dos secretários titulares, funcionários de carreira vão assumir as pastas interinamente.





“Que já estão ambientados, já sabem o que está acontecendo, aquilo que está programado para ser feito, até para que não perca, não desacelere - pelo contrário, temos que acelerar cada vez mais os trabalhos”, dizendo que a substituição efetiva ocorrerá “na sequência”.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: