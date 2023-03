Defesa de vereador nega coação em caso envolvendo Vigilância Sanitária em Ibiporã

Alvo de apuração do Conselho de Ética da Câmara Municipal de Ibiporã, na Região Metropolitana de Londrina (RML), o vereador Gilson Mensato (PL) afirma por meio de sua defesa que o processo por suposta coação tem “flagrante vício de iniciativa” e sustenta que “apenas exerceu seu papel de fiscalizar” ao buscar respostas de servidoras da Vigilância Sanitária devido a uma infração aplicada contra uma padaria da cidade. O estabelecimento, segundo ata assinada pelo próprio investigado e as duas agentes públicas, seria de um “amigo” do vereador.