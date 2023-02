Deputada de Londrina assume como procuradora da condição feminina na Alep

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (7), o presidente Ademar Traiano (PSD) confirmou o nome da ex-apresentadora de TV como nova titular da ProMu (Procuradoria Especial da Mulher), órgão criado em julho de 2019 para proteger os direitos adquiridos das paranaenses, para mediar propostas de aprimoramento de políticas públicas, articular a criação de novos dispositivos legais que promovam a igualdade de gênero, além de estimular os municípios a instalarem órgãos similares.







Cloara Pinheiro disse que vai continuar o trabalho desenvolvido pela Procuradoria, cuja primeira presidente foi a deputada Cristina Silvestri (PSDB), de Guarapuava . “É um desafio continuar o belíssimo trabalho da minha antecessora, que recebeu até mesmo reconhecimento nacional”, ponderou Cloara.





“Sou assistente social de profissão. Trabalhei por 16 anos com as causas femininas. Durante esses anos este foi o meu tema: a diferença e o assédio contra as mulheres. Esta é a minha missão. Com a procuradoria, vamos visitar todo o Paraná”, prometeu.