Deputado acusa torcida organizada do Londrina EC de agressão; torcedores rebatem

Antes da partida do Londrina contra a Chapecoense começar no estádio do Café, na noite deste sábado (10), uma confusão envolvendo a equipe do deputado federal Filipe Barros (PL) e torcedores do Tubarão ocorreu na entrada do local. O deputado, que concorre à reeleição, postou em seu perfil no Twitter que ele e sua equipe foram "vítimas de covarde violência política feita por uma horda de petistas que integram a Falange Azul". Já a torcida organizada Falange Azul postou uma nota oficial no Instagram após as manifestações do parlamentar nas redes sociais contestando sua versão.





No Twitter, Filipe Barros postou um vídeo com imagens da campanha eleitoral durante o sábado em frente ao estádio e também com trechos da confusão já citada por ele. Na postagem, ele afirma que estava com sua família e equipe no estádio do Café. "Eis que petistas criminosos chegaram em bando e partiram gratuitamente pra porrada: agrediram meu sobrinho de 18 anos, meu tio de 65, meu pai, minha assessora, demais da equipe e eu", escreveu, dando uma conotação de violência política ao caso no esteio da morte de um petista por um apoiador bolsonarista no Mato Grosso.

Neste vídeo, o candidato faz o seu relato de como começou a confusão. "O meu sobrinho Vitor, de 18 anos de idade, tirou o dia hoje para nos ajudar fazendo panfletagem no sinaleiro, foi entregar um panfleto para um dos carros que parou no sinaleiro, quando simplesmente esse carro falou que era Lula, falou que não gostava do Filipe Barros, que não gostava do Bolsonaro e jogou os panfletos no chão. Tudo bem, não tem problema nenhum. Faz parte da democracia. Continuamos com o nosso trabalho, com a nossa conversa. Eis que essas mesmas pessoas que estavam no carro chegaram como uma horda, estavam mais de 10 e começaram a gritar que não gostavam do Bolsonaro, do Filipe, que nós éramos machistas, que nos agredíamos mulheres, deram soco na boca do meu sobrinho Vitor de 18 anos de idade. São covardes", afirmou Barros, dizendo que os torcedores do LEC agrediram ainda outras pessoas do grupo com chutes.