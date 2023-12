Deputado bolsonarista leva tapa na cara de colega petista e chora

Um deputado petista agrediu um colega bolsonarista com um tapa no rosto durante a sessão do Congresso Nacional para promulgação da reforma tributária, na última quarta-feira (20), evento que teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





O incidente ocorreu enquanto Washington Quaquá (PT-RJ) filmava deputados de oposição que vaiavam o mandatário e ameaçava denunciá-los à Comissão de Ética da Câmara.

Em determinado momento, o bolsonarista Messias Donato (Republicanos-ES) tenta tirar o celular da mão de Quaquá, que agride o colega com um tapa na cara.





Além disso, o petista chamou o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), também aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, de "viadinho".

Após a agressão, Donato discursou na Câmara e, aos prantos, disse que se sentiu "humilhado" pela postura de Quaquá.





"Essa casa não serve para isso, não é um ringue. A discussão, a briga, é no campo de ideias, cada um fica nas trincheiras que defende. Eu não tenho culpa se defendo a vida, a família e os valores cristãos", declarou o bolsonarista com voz embargada.





Quaquá, no entanto, não amenizou o tom e publicou um vídeo no Instagram chamando Donato de "fascista chorão". "Adora xingar e agredir os outros, mas não aguenta uma porrada", declarou o petista, que alega que só reagiu a uma tentativa do colega de puxar seu braço.