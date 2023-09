Deputado estadual Fabio Oliveira percorre Paraná em busca de “lideranças cristãs”

De olho na nada desprezível fatia mais conservadora da população de Londrina, o deputado estadual Fabio Oliveira (Podemos) é mais um entre os membros da Assembleia Legislativa (AL) do Paraná que buscam colocar a cidade em seu radar político.





Em visita à cidade – e à FOLHA – na última quinta-feira (21), o parlamentar de Curitiba afirmou que, por defender uma “pauta ideológica”, refuta atuar somente na capital.

“A gente tem convidado lideranças locais como o [vereador] Giovani Mattos [Podemos] para a gente caminhar como grupo, porque são pessoas providas dos mesmos princípios e valores”.





O périplo pelo estado tem motivo. Articular apoios em torno do grupo cuja figura mais proeminente é o ex-deputado federal Deltan Dallagnol – que, após a cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segue na política, segundo Oliveira, dedicando-se à criação de um instituto de formação de líderes políticos com viés cristão. “Ele quer ajudar a transformar não só o Paraná, mas o Brasil.”

Fabio Oliveira começa a coordenar oficialmente nesta terça-feira (26) a Frente Parlamentar Pró-Vida, que será lançada na AL para se opor a temas como a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, que prevê a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação.





O julgamento da questão no STF (Supremo Tribunal Federal) motivou uma moção contrária assinada por 40 dos 54 deputados estaduais do Paraná.

PEDÁGIO: “NO PAPEL, VAI FUNCIONAR”





Engenheiro civil e coordenador da Frente de Engenharia, Agronomia, Geociências e da Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa, o parlamentar disse que o grupo tem parcerias firmadas com entidades para monitorar a implantação e execução do pedágio no estado.





O novo modelo de concessão teve início neste semestre com o primeiro leilão de rodovias para serem exploradas pela iniciativa privada.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: