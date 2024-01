Deputados estaduais defendem mobilização contra desativação de ramal ferroviário em Londrina

Deputados estaduais que representam a região de Londrina devem se mobilizar para tentar reverter a desativação das operações do ramal ferroviário que liga o município a Ourinhos (SP).





A Rumo, concessionária que administra a ferrovia, disse que a falta de demanda comercial motivou a decisão, conforme informou a FOLHA na edição desta terça (16). Com cerca de um século de história, a ferrovia São Paulo-Paraná é um canal de transporte de cargas como combustíveis, fertilizantes e grãos dos mais diversos tipos.



As atividades foram interrompidas nesta terça. Conforme um especialista ouvido pela FOLHA, a paralisação pode fazer com que empresas estabelecidas ao longo do trajeto migrem para outras regiões, assim como pode levar ao aumento no preço de produtos, já que o transporte rodoviário é mais caro e poluente do que o ferroviário.





O deputado estadual Tercílio Turini (PSD) classificou como “um absurdo” a decisão tomada pela concessionária.

"É uma medida que vai na contramão de todo esforço para fortalecer o desenvolvimento do Norte e Norte Pioneiro. Estamos num momento em que os municípios batalham por mais infraestrutura e logística para atração de investimentos, indústrias e novos empreendimentos. Precisamos unir lideranças políticas e do setor produtivo, mobilizar a comunidade e buscar alternativas para reverter essa decisão", afirma Turini.







Frente a esse cenário, Turini ressaltou a importância de iniciar um movimento para manter o transporte ferroviário de carga.





"É uma ferrovia histórica, o trem foi determinante para o desenvolvimento de toda a região. Não podemos aceitar que a empresa simplesmente desative o ramal até a divisa com o estado de São Paulo. Isso prejudica muito a economia regional e afeta a população com o risco de fechamento de empresas. Temos que envolver toda comunidade nessa luta", acrescentou Turini.







