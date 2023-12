Deputados federais ligados a Londrina custaram R$ 12,1 milhões aos cofres públicos em 2023

Os sete deputados federais ligados a Londrina gastaram em 2023 um total de R$ 12.169.749,64 dos cofres públicos. O valor é dividido entre as remunerações mensais - que começaram o ano em R$ 39,2 mil e hoje estão na casa dos R$ 41,6 mil - cotas parlamentares, auxílio-moradia, viagens oficiais, verba de gabinete e ajuda de custo.





Luiz Carlos Hauly (Podemos) assumiu a vaga de Deltan Dallagnol (Novo) em julho, por isso os gastos são menores do que os dos demais deputados. No entanto, em cinco meses de mandato, o ex-prefeito de Cambé usou 86,6% da verba de gabinete disponível, totalizando R$ 410.086,54 para pagar salários de secretários parlamentares.

Publicidade

Publicidade





Além disso, também usou R$ 158.963,74 das cotas parlamentares para cobrir gastos com divulgação, aluguel de veículos, combustíveis, manutenção e telefonia. Hauly também declarou ter gasto R$ 13.478 com auxílio-moradia. Esses valores são adicionados à remuneração pessoal, que, no período, foi de R$ 270.730,98. Ao todo, Luiz Carlos Hauly custou à União, este ano, cerca R$ 895 mil.







Luisa Canziani (PSD) foi a deputada de Londrina que mais utilizou recursos públicos. A filha de Alex Canziani, atual presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), fez uso de R$ 472.970,11 das cotas parlamentares, aproveitou 96,7% da verba de gabinete - totalizando R$ 1.030.716,81 para o pagamento de funcionários -, além de R$ 20.651,67 com viagens oficiais e R$ 534.389,16 de remuneração anual. Ao todo, Canziani gastou R$ 2,098 milhões.



Publicidade





Diego Garcia (Republicanos) não ficou para trás. O deputado federal foi o segundo maior consumidor das verbas públicas entre os londrinenses, totalizando R$ 2,068 milhões em 2023. Além da remuneração anual de mais de meio milhão de reais, Garcia utilizou R$ 480.568,04 em gastos com passagem aérea, combustíveis, divulgação, táxi, pedágio e hospedagem. Já para a remuneração de seus secretários foram utilizados pouco mais de R$ 1 milhão.





O pré-candidato à prefeitura de Londrina Filipe Barros (PL) custou R$ 1,853 milhão à União. Ao todo, o deputado aliado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou R$ 386.591,63 das cotas paralamentares, utilizou 83,8% da verba de gabinete (R$ 892.962,93) e fez uma viagem oficial de R$ 5.660,30, além da remuneração anual de R$ 534.389,16.

Publicidade





A reportagem entrou em contato com os deputados federais citados para se posicionarem sobre os valores apresentados. Somenete Diego Garcia respondeu. De acordo com ele, todos os gastos estão dentro do limite permitido para um gabinete parlamentar.





Vale ressaltar que os valores apresentados são brutos, ou seja, ainda serão descontados o IR (Imposto de Renda) e a contribuição previdenciária. Também é citável o fato de todos os deputados terem recebido a ajuda de custo de R$ 39,2 mil por ser o primeiro ano do mandato de quatro anos. Para os deputados que assumiram a partir de abril, o valor da ajuda foi de R$ 41,6 mil, de acordo com a correção salarial aprovada pela própria Câmara dos Deputados.



Publicidade





Confira abaixo o relatório completo dos deputados ligados a Londrina: