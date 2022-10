DER promove audiências para novo contrato de concessão do transporte intermunicipal

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) prepara uma licitação para o transporte intermunicipal do Estado. Atualmente, as empresas que operam o serviço público entre cidades não têm concessão e nem contrato, que está vencido há anos. “Todos os serviços de transporte do Estado, originalmente, eram concessões. Com a Constituição de 1988 foi proibida a renovação. Desde lá o Estado tenta fazer a licitação, mas por diversos motivos foi impedido”, explicou Maria Elizabete Bozza, coordenadora de Transporte Rodoviário Comercial do órgão.







O departamento usará como base da futura concessão o Plano de Mobilidade Intermunicipal, que começou a ser elaborado em janeiro deste ano em parceria com a Fundação de Estudos Econômicos da Universidade de Santa Catarina. O prazo para término é de 22 meses. Nas próximas semanas, serão iniciadas pesquisas de origem-destino e demanda reprimida junto aos passageiros nos terminais, para que os usuários avaliem o sistema e apontem sugestões.





Paralelamente, estão sendo promovidas consultas públicas para obter opiniões que possam contribuir na elaboração do plano. Nesta terça-feira (18), a audiência foi em Londrina, na sede do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). Os encontros vão acontecer até o final de novembro em Maringá, Umuarama, Campo Mourão, Cascavel, Toledo, Apucarana e Curitiba.





Segundo Bozza, a ideia do Estado é criar um sistema de transporte tronco-alimentador entre as linhas metropolitanas e rodoviárias. “É um sistema mais barato, que permite uma utilização melhor dos veículos. A intenção é que todos os municípios tenham transporte intermunicipal público, mesmo com conexão”, explicou. Um exemplo seria um morador de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) descer direto na rodoviária de Londrina e do local embarcar para Curitiba.

