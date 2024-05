Diego Garcia, pré-candidato à Prefeitura de Londrina, foca em experiência para buscar recursos

Deputado federal desde 2015, Diego Garcia é o pré-candidato do Republicanos à Prefeitura de Londrina. Ele assumiu o diretório municipal em 2023 e projeta que a legenda deve ampliar sua representatividade na cidade, conquistando mais espaço no Legislativo.







Em entrevista à FOLHA, Garcia conta que atua desde o ano passado na construção de uma chapa de vereadores competitiva. Hoje, a sigla possui quatro cadeiras na CML (Câmara Municipal de Londrina) - Emanoel Gomes, Deivid Wisley, Lu Oliveira e Chavão -, mas espera ampliar a bancada.

“Isso também fortaleceu a minha pré-candidatura para a Prefeitura, me colocando agora como pré-candidato a prefeito de Londrina, porque nós estamos em um cenário totalmente aberto. A pesquisa recente que saiu [Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê, divulgada dia 21 de maio] mostra que 70% do eleitorado em Londrina não sabe ainda em quem votar. Eu acredito que esse é um cenário que mostra que a eleição está totalmente aberta, não tem um candidato favorito”, avalia.





O pré-candidato cita a sequência de três mandatos como deputado federal e de um "trabalho forte" pela cidade e região, e diz não ter ligação com os “grupos histórico-políticos" da cidade.

“Tenho um trabalho independente, mas conseguimos montar esse grupo forte e competitivo em Londrina para as eleições municipais. Eu acho que isso me coloca em um cenário como um forte pré-candidato.”





O desejo de concorrer ao cargo de prefeito, explica Garcia, veio após o primeiro ano como parlamentar, ainda em 2016. Ele acredita que, enquanto o deputado é um “apoiador da cidade” e dos bons projetos, cabe ao chefe do Executivo a implementação das políticas públicas.







“O deputado pode até viabilizar os recursos, mas quem vai elaborar o projeto, quem vai dar celeridade nisso, quem vai cobrar os secretários para não perder o prazo, para cumprir todas as diligências, as exigências que o governo federal, que o governo do estado faça, é quem está do outro lado, à frente do Executivo”, diz.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: