Dilma recebe Medalha da Amizade, maior honraria chinesa, de presidente Xi Jinping

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) recebeu neste domingo (29) a Medalha da Amizade da China, a maior honraria concedida pelo governo daquele país a um estrangeiro, devido a contribuições para a modernização da segunda maior economia do planeta, atrás dos Estados Unidos.





Ela preside o NBD (Novo Banco de Desenvolvimento), vinculado ao grupo dos Brics, com sede em Xangai, desde 2023.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A honraria foi assinada e concedida pelo presidente chinês Xi Jinping por ocasião do 75º aniversário da fundação da República Popular da China.





"Eu me sinto muito honrosa e orgulhosa por receber a Medalha da Amizade de um país que tem uma história milenar e que hoje obteve realizações tão importantes", afirmou a presidente do NBD, conforme a agência estatal de notícias Xinhua.

Publicidade





"Dificilmente em algum momento no passado um país conseguiu se transformar em 75 anos na segunda maior economia do mundo, no país que conseguiu elevar o nível educacional do seu povo para competir com os níveis dos países desenvolvidos, (no país) que lidera hoje em ciência e tecnologia e na aplicação de inovações em todos os campos e áreas, especificamente na indústria", pontuou a ex-presidente brasileira.





Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial e importante origem de investimentos ao Brasil, que, por sua vez, é o maior parceiro comercial do país asiático na América Latina.





Em agosto, Brasil e China comemoraram o 50º aniversário das relações diplomáticas.