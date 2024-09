Energia elétrica: Uso consciente pode reduzir em até 20% o valor da conta de luz

Uso consciente. Essas duas palavras são a chave quando se trata de eficiência energética. Através de mudanças simples, a utilização consciente da energia elétrica pode ser aplicada dentro de todas as casas. Apagar a luz ao sair de um cômodo, tomar banhos curtos e manter a manutenção de equipamentos eletrônicos em dia são hábitos que podem trazer uma redução de até 20% na conta de luz. O assunto é o tema do quarto episódio do programa “Conectando com a Copel”, série realizada pela parceria Copel e Folha de Londrina.





MAIS EFICIÊNCIA COM MENOS CONSUMO

Gerente de Departamento da Área de Serviços da Região Norte da Copel (Companhia Paranaense de Energia), Carlos Eduardo Galina explica que o segredo da eficiência energética é fazer mais com menos, ou seja, fazer com que um equipamento elétrico execute determinado trabalho ao mesmo tempo em que consome menos energia.

O exemplo mais comum disso são as luminárias de LED, que consomem uma menor quantidade de energia elétrica se comparadas aos modelos anteriores, como as lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Segundo ele, o LED ilumina de maneira mais eficiente o ambiente ao passo em que traz uma redução de até 90% no consumo de energia.





Além das lâmpadas, a evolução tecnológica permitiu que os aparelhos de ar-condicionado e outros equipamentos eletrônicos também trabalhassem mais com menos. Por isso, segundo ele, é necessário ficar atento ao selo do Procel ( Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica.





“Apaga a luz”. Muita gente já deve ter ouvido essa frase do pai ou da mãe quando a lâmpada estava ligada sem necessidade. Isso, para o gerente, é um dos princípios do consumo consciente de energia, já que é essencial prezar pela iluminação natural durante o dia e, à noite, deixar acesa apenas as lâmpadas dos cômodos que estão sendo utilizados.





