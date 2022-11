Discussão sobre comércio 24 horas em Londrina trava na Câmara

Desde agosto, a cena se repete no plenário da Câmara Municipal de Londrina quando o assunto é o Projeto de Lei 2/2021, que trata da abertura do comércio londrinense com flexibilidade de 24 horas por dia. Na sessão desta quinta-feira (17), a autora do projeto, Jessicão (PP), retirou mais uma vez o PL e adiou a votação da matéria por mais quatro sessões.





Assim, o PL de grande repercussão ao ser protocolado em fevereiro de 2021 pode continuar sem discussões em plenário até o retorno do recesso, em 2023, caso o projeto não avance em dezembro, quando as sessões ordinárias serão realizadas até o dia 20. Depois disso, o Legislativo pode marcar sessões extraordinárias para votação antes do fim das atividades neste ano.

Questionada sobre a retirada de pauta e os avanços do projeto de lei após quase dois anos do início da discussão, a vereadora respondeu que um dos motivos do atraso foi “desmentir as fakes news” dos sindicatos dos trabalhadores, que segundo ela, afirmam que a proposta tem como objetivo “escravizar” os funcionários. Em novembro do ano passado, o PL também foi discutido em audiência pública com a participação de diferentes entidades na Câmara Municipal.





Jessicão afirmou que a segurança dos comerciantes é a última questão a ser esclarecida antes da proposta ser votada pela primeira vez na Casa. “Nesta sexta-feira (18), pode ocorrer uma reunião com o comando do 5º Batalhão da Polícia Militar para discutirmos como seria o esquema de segurança para as pessoas que optarem por permanecer com o comércio aberto no período noturno. Se tivermos problemas de agenda, a reunião será no máximo até segunda-feira (21)”, garantiu a parlamentar.





