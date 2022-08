Eleições 2022: Campanha eleitoral inicia nesta terça-feira

Com o término do registro de candidaturas na segunda-feira (15), os candidatos a todos os cargos públicos já podem pedir votos a partir desta terça (16). No Paraná serão 1.526 candidatos, sendo nove ao governo do Estado, nove vices, 10 ao Senado, 626 candidatos à Câmara de Deputados e 872 estão na disputa por cadeiras na AL (Assembleia Legislativa). À Presidência da República serão 12 candidatos.

Registraram a candidatura ao Palácio Iguaçu os seguintes nomes: Adriano Teixeira (PCO), Angela Machado (PSOL), Joni Correia (DC), Ivan Bernardo (PSTU), Ratinho Junior (PSD), Ricardo Gomyde (PDT), Roberto Requião (PT), Solange Bueno (PMN) e Vivi Motta (PCB).





Ao Senado foram confirmados 10 candidatos: Aline Steutjes (Pros), Alvaro Dias (PODE), Eneide Desiree (PDT), Dr. Saboia (PMN), Laerson Matias (PSOL/REDE), Orlando Pessuti (MDB), Paulo Martins (PL), Roberto França Junior (PCO), Rosane Ferreira (PV, PCdoB, PT) e Sergio Moro (União).





A partir desta terça-feira os candidatos já podem fazer comícios, distribuir materiais gráficos, fazer caminhadas e divulgar propaganda na internet e em jornais. Os programas partidários na TV e no Rádio começam no dia 26 de agosto.





