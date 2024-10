Eleições 2024: 805.507 eleitores devem ir às urnas na Região Metropolitana de Londrina

A RML (Região Metropolitana de Londrina) engloba uma população de mais de 1,13 milhão de pessoas em 25 cidades. Devem comparecer às urnas, neste domingo (6), 805.507 eleitores da região para escolher seus representantes nas prefeituras e nas câmaras de vereadores para os próximos quatro anos (2025-2028).





Em Londrina, são 399.355 eleitores. Os outros 405.652 estão espalhados pelas demais cidades da região. Sete candidatos disputam o primeiro turno das eleições para a prefeitura municipal neste domingo (6).

O ex-prefeito Barbosa Neto (PDT), da coligação “Quem manda é o povo” (PDT e Federação PSOL/Rede); o policial militar Coronel Villa (PSDB), da Federação PSDB/Cidadania; o deputado federal Diego Garcia (Republicanos); a educadora Isabel Diniz (PT), da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV); a ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), da coligação “Pra Londrina seguir crescendo” (PP/Podemos); o deputado estadual Tercilio Turini (MDB), da coligação “Cuidar de Londrina” (MDB/PSB/PRTB); e o deputado estadual Tiago Amaral (PSD), da coligação “A Londrina que queremos” (PRD/PL/PSD/Agir/Avante/União).







Cambé

Na cidade que tem 76.626 eleitores, cinco candidatos disputam o cargo de prefeito. Em busca da reeleição, Conrado Scheller é o nome da coligação formada pelos partidos PSD, PL, Avante, MDB, PRD, PSB, Republicanos, Podemos e União Brasil. Alexandrino é o representante do PDT e Agir. Também na disputa, Jorge Teodoro representa o PT, PCdoB e PV em Cambé, enquanto que Vermelho da Rádio é do PP. Fechando a lista, Paulo Soares é o nome do Novo, PRTB e PMB na cidade. No Legislativo, são 158 candidatos concorrendo a 10 vagas.





Ibiporã

Com 40.603 eleitores, a cidade tem 131 candidatos a 8 vagas para vereador. No Executivo, três candidatos concorrem ao pleito. O primeiro é José Maria Ferreira, que busca a reeleição pela coligação do PSD, Avante, PSDB, Cidadania, MDB, PDT, PL, PSD, Republicanos, Solidariedade e União Brasil. Boca Aberta é o nome do PMB e João Coloniezi do PSB, PT, PCdoB e PV.





Rolândia

São três candidatos à prefeitura: Aílton Maistro também tenta a reeleição pela coligação formada pelos partidos PP, PL, NOVO, PRTB, PRD e PSD. Pelo MDB, PSB, Republicanos e União Brasil, o candidato é Alex Santana. Também na disputa pelo pleito, Márcio Vinícius é o representante do Podemos. Ao todo, são 50.276 eleitores em Rolândia. Para vereador, são 128 nomes e 10 vagas.





Arapongas

Na cidade, Jair Milani é o candidato que representa o Avante, MDB, PL, PMB e Podemos e Rafael Cita concorre à prefeitura pela coligação formada pelos partidos DC, PSDB, Cidadania, PP, PDT, NOVO, PRD e PSD, totalizando dois nomes na disputa pelo pleito municipal, que conta com 85.075 eleitores e 246 candidatos a vereador em busca de uma entre as 15 vagas disponíveis.





Bela Vista do Paraíso

O município é um dos 18 do estado com candidatura única: o atual prefeito Jacaré tenta a reeleição pelo MDB, PL, PSD, Podemos e Republicanos. Com 12.683 eleitores, Bela Vista do Paraíso tem 66 candidatos concorrendo a uma das 9 cadeiras no Legislativo.





Tamarana

Luzia Suzukawa tenta a reeleição como nome indicado pelo PSD, PL e MDB e tem como concorrente Hector Siena Gobetti, do Republicanos. Os candidatos disputam votos entre um eleitorado formado por 9.311 pessoas, que também vão escolher entre 64 candidatos a vereador para 9 cadeiras na Câmara Municipal.





Jataizinho





Com 9.746 eleitores, quatro candidatos concorrem nas urnas pelo cargo. O atual prefeito, Vilsinho Quirino, tenta se reeleger pelo Avante, PP, PDT, PL, PSD e Solidariedade. Dirceu Urbano é o candidato do MDB e Republicanos, enquanto que Juninho do Paca é o representante do PSDB, Cidadania, PSB e União Brasil. Fechando a lista, Uines Santos é o nome do Partido Novo, PRD e Podemos. No Legislativo, são 116 nomes para 9 vagas.





Primeiro de Maio





A cidade que tem 8.494 eleitores conta com dois nomes à prefeitura: Bruno Santa Rosa é o candidato da coligação formada pelos partidos Avante, DC, PSDB, Cidadania, Novo e União Brasil, enquanto que Maria Ritha Casanova é a representante do PP, PL, PRD, PSD e Podemos. Ao Legislativo, são 76 candidatos a 9 cadeiras.





Sertanópolis





Ana Ruth Secco tenta se reeleger como prefeita pelo MDB, PL, PSB, Podemos e União Brasil. Como concorrente, o nome escolhido pelo PP, PSD e Republicanos é Tide Balzanelo. Em Sertanópolis, são 13.428 eleitores, 77 candidatos a vereador e 9 cadeiras na Câmara Municipal.





Porecatu





Com 9.919 eleitores, quatro candidatos disputam a prefeitura. O vice-prefeito Gamê tenta se eleger agora como prefeito pelo MDB, PSB e União Brasil. Carlos Dias é o nome indicado pelo PDT e Podemos, enquanto que Janaína da GM é a candidata do Mobiliza, PP, Republicanos e Solidariedade. Encerrando a lista, Tenan é o candidato do PL concorrendo ao pleito municipal. No Legislativo, são 91 nomes para 9 vagas.





Assaí





Cinco nomes estão em busca da vitória na eleição para o cargo de prefeito na cidade, que tem 12.711 eleitores. Tuti tenta a reeleição na coligação formada pelo Avante, PL, PSD, PSB, Podemos e União Brasil. Como concorrentes, Beka é a candidata do PSDB, Cidadania, PRD e Solidariedade, Eduardo Guadagnin pelo PT, PCdoB e PV, Fidelis pelo PP e Gavião pelo MDB. No Legislativo, são 77 nomes concorrendo a 9 vagas.





Sabáudia





A cidade conta com 6.650 pessoas aptas a votarem e três nomes para o cargo de prefeito. Atual chefe do executivo municipal, Moisés tenta a reeleição pela coligação formada pelos partidos Avante, PSDB, Cidadania, PP, PDT, PRD, Podemos, Republicanos e União Brasil. Aroldo Santos é o representante do Rede e do Psol na cidade, enquanto que Hugo Manueira é o nome indicado pelo MDB, PL, PSD e PSB. Para a Câmara Municipal de Vereadores, são 99 candidatos e 9 cadeiras.





Alvorada do Sul





Com 7.608 eleitores, o município tem 70 nomes para vereador e dois candidatos que concorrem às eleições deste ano para a prefeitura. Dr Bruno (Filho do Dr João) foi escolhido como o candidato da coligação formada pelo MDB, PSB e Podemos. Seu oponente é Marquinho Gasparelli, nome indicado pelo PP, PL, PSD, Republicanos e União Brasil. Ao todo, 70 candidatos disputam 9 vagas para a Câmara de Vereadores.





Jaguapitã





Quatro nomes concorrem ao pleito municipal. Gerson Marcato busca a reeleição pela coligação Agir, PL, PSD e União Brasil. Dra Cassandra é a representante do PSDB e Podemos. Já Edison Rodrigues é o candidato da coligação formada pelo Avante, MDB, PP, PRD, PSB, Republicanos e Solidariedade, enquanto que Martinha foi indicada pelo PT, PCdoB e PV. Em Jaguapitã, são 11.017 eleitores e 95 candidatos a vereador para 9 cadeiras.





Florestópolis





No município com 9.559 eleitores, Davi é o candidato do PT, PCdoB, PV, PSDB, Cidadania, PP e Podemos, enquanto que Nicinho é o nome da coligação formada pelo PL, PSD e União Brasil. No Legislativo, as 9 vagas estão sendo disputadas por 62 candidatos.





Centenário do Sul





Três nomes estão na busca pela prefeitura. Atual prefeito, Junior Tavian tenta se reeleger pela coligação composta pelo PT, PCdoB, PV, PP, PDT e PSD. Como oponentes, ele enfrenta Caio Pazzotti, do MDB, Podemos, Solidariedade e União Brasil, e Claudino, do PRD. Centenário do Sul tem 9 cadeiras no Legislativo e 73 candidatos a vereador. Ao todo, são 8.763 eleitores.





Guaraci





Na cidade, que tem 4.333 eleitores, Sidnei Dezoti está em busca da reeleição como nome indicado pelo PSD e PP. Por outro lado, o Professor Marcos é o representante da coligação Avante, Podemos e União Brasil. 46 pessoas disputam 9 vagas no Legislativo.





Lupionópolis





Três candidatos concorrem nas eleições municipais. Toninho Pelosi tenta se reeleger pela coligação Avante e União Brasil. Já a Professora Márcia Mariano é o nome indicado pelo PT, PCdoB, PV e Podemos, enquanto que Tico representa o MDB, PP, PSD e Republicanos. Na cidade de 4.124 eleitores, 46 nomes concorrem a 9 vagas na Câmara dos Vereadores.





Prado Ferreira





Anselmo de Caires, nome indicado pelo MDB, e Silvio Damaceno, candidato do PSD, Republicanos e União Brasil, são os candidatos que buscam à prefeitura municipal. Prado Ferreira tem 3.265 eleitores, 39 candidatos a vereador e 9 vagas na Câmara.





Miraselva





Com 1.851 eleitores, dois candidatos estão no páreo pelo cargo de prefeito: Elvinho, pelo PP e Republicanos, e Ferrer, pelo União Brasil e PSD. Além disso, 36 nomes disputam 9 vagas de vereador.





Sertaneja





No município de 4.911 eleitores, Ana Beatriz concorre pelo Solidariedade e Samuel do Prado pela coligação formada pelos partidos MDB, PL e PSD. Ao Legislativo, são 39 candidatos para 9 vagas.





Uraí





Tarantini busca a reeleição como prefeito pelo PL, PRD e União Brasil, enquanto que seu oponente é Léo do Som, nome indicado pela coligação Avante, PP, PSD, PSB, Podemos, Republicanos e Solidariedade. Uraí tem 8.734 eleitores, 66 candidatos a vereador e 9 vagas na Câmara.





Pitangueiras





Com 2.691 eleitores e dois candidatos a prefeito, Sargento Samuel também tenta a reeleição como nome indicado pelo PP, PL e PSD. Por outro lado, o representante do União Brasil é Alex Reis. No Legislativo, são 40 nomes e 9 cadeiras.





Rancho Alegre





Com 3.275 eleitores, os candidatos são: Dona Darlene, do União Brasil, e Flavinho, nome indicado pelo PP e PSD. Concorrendo à Câmara de Vereadores, são 31 nomes para 9 vagas.