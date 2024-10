Eleições 2024: Londrina decide entre Maria Tereza e Tiago Amaral no 2º turno

Após uma campanha eleitoral quente no segundo turno, 399.730 londrinenses estão aptos a comparecer às urnas neste domingo (27), das 8h às 17h, para escolher quem ficará à frente da Prefeitura nos próximos quatro anos. A expectativa da Justiça Eleitoral é que o resultado seja conhecido entre 19h e 20h.





O pleito deste ano caminha para ser um dos mais acirrados da história da cidade, com o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) e a ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), disputando voto a voto a preferência do eleitor para a sucessão do prefeito Marcelo Belinati (PP).

A campanha nas últimas semanas foi marcada por ataques e acusações entre os candidatos, inclusive nos debates e na propaganda eleitoral gratuita, o que gerou inúmeras pedidos de direito de resposta.





O desafio dos prefeituráveis é, também, convencer o londrinense a participar da votação, uma vez que a abstenção no primeiro turno foi considerada histórica: 111 mil pessoas, ou 27,7% do eleitorado, não saíram de casa para votar.

O juiz Mauro Ticianelli, responsável pela 157ª ZE (Zona Eleitoral), diz esperar que esse índice de abstenção não se repita no segundo turno. “Nós vamos analisar o que aconteceu, se foi o jovem, se foi o eleitor facultativo - que nunca tivemos problemas -, se foi um desânimo ou se é porque a multa é baixa. Temos que interpretar isso, ver o que aconteceu. Esperamos que o eleitor venha e prestigie isso tudo”, pontua.





O magistrado afirma que, para a Justiça Eleitoral, o segundo turno é uma eleição completamente nova. Etapas como a geração de mídia e lacração das urnas ocorreram novamente, com os Correios levando neste sábado (26) os mais de 1,2 mil equipamentos para os locais de votação.

“Com o resultado do processo todo, vimos recrudescer um pouco a parte jurídica, mas é muito próprio, são duas candidaturas. Para nós, teve bastante trabalho jurisdicional, de processos”, avalia Ticianelli, que cita a preocupação com a desinformação no período eleitoral. “O acirramento jurídico ficou um pouco acima, mas estamos aqui para isso.”





Em Londrina, o maior local de votação é a unidade Catuaí (zona sul) da Faculdade Anhanguera/Unopar, onde votam 8.690 eleitores em 23 seções. O menor é o HU (Hospital Universitário), com 52 eleitores e apenas uma seção. No total, 4,7 mil mesários estão escalados para trabalhar no domingo, em 1.181 seções eleitorais.





