Eleições 2024: pré-candidato à Prefeitura de Londrina, Turini se filia ao MDB

O deputado estadual Tercílio Turini assinou nesta segunda-feira (25) sua filiação ao MDB. O parlamentar conseguiu nas últimas semanas a anuência estadual e federal para deixar o PSD, do governador Ratinho Junior, e agora trabalha para construir sua pré-candidatura à Prefeitura de Londrina.





A cerimônia de filiação contou com a presença do presidente do MDB do Paraná, deputado estadual Anibelli Neto, do ex-governador Orlando Pessuti e do deputado federal Sergio Souza, além de outras lideranças partidárias.

Como a janela para mudança partidária neste ano é exclusiva para vereadores, os deputados só podem mudar de legenda com autorização dos diretórios estaduais e federais. E cabe ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) homologar a mudança.







O deputado estadual não esconde sua vontade de concorrer no pleito de outubro, o que classifica como uma forma de encerrar seu “ciclo” na política, e vinha articulando a mudança partidária há alguns meses. O ponto é que há outros pré-candidatos no PSD, como os deputados estaduais Tiago Amaral e Cloara Pinheiro, e a federal Luísa Canziani.

“A gente tem a pretensão de ser pré-candidato, mas não gostaríamos de fazer uma concorrência interna”, pontuando que, como está na base do governador, a ideia sempre foi migrar para outra legenda “aliada” a Ratinho.





“Nós conseguimos há cerca de duas semanas a autorização do PSD do Paraná e, na sequência, conseguimos do nacional. Fomos até o TRE-PR, que homologou, dando uma tutela antecipada, e ficamos livres, percorrendo todo o caminho legal”, explica Turini, que já havia sido convidado pelo partido há cerca de dois anos.





