Eleições 2024: pré-candidatos à Prefeitura de Londrina aprovam resultados de pesquisa

Os pré-candidatos à Prefeitura de Londrina repercutiram os resultados da nova pesquisa Instituto Multicultural, FOLHA e Paiquerê 91,7, divulgada nesta quinta-feira (14). O levantamento apresenta dois cenários estimulados, com um total de 18 nomes.





No primeiro cenário, a pesquisa traz, respectivamente, o deputado federal Filipe Barros (PL), com 16,7%; o deputado estadual Tiago Amaral (PSD), 15%; o ex-comandante do 5° BPM, Coronel Villa (sem partido), com 11,7%; e o ex-deputado federal Boca Aberta (Avante), com 10%. Completam a lista o ex-prefeito Barbosa Neto (PDT), 9,2%; a deputada federal Luísa Canziani (PSD), 6,7%; o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, 5%; o vice-prefeito João Mendonça (Podemos) e o deputado federal Marco Brasil (PP), cada um com 3,3%; o advogado André Trindade (União) e o empresário Fernando Moraes, ambos com 1,7%; e o deputado federal Diego Garcia (Republicanos), a educadora Izabel Diniz (PT) e o secretário de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, todos com 0,8%. 13,3% não souberam responder.

Publicidade

Publicidade





Já no segundo cenário, sem Tiago Amaral, Filipe Barros apresenta maior folga na liderança, com 24,2%; depois aparecem a deputada estadual Cloara Pinheiro (PSD), 16,7%; o deputado estadual Tercílio Turini (PSD), 10,8%; Coronel Villa, 10%; Barbosa Neto, 6,7%; Boca Aberta, 5%; Marcelo Cortez, 4,2%; Marco Brasil, 2,5%; e João Mendonça, Fernando Moraes, Marcelo Canhada (Republicanos), Isabel Diniz e André Trindade, com 1,7% cada. Fábio Cavazotti pontuou 0,8%. 10,6% não souberam responder.