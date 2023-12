Filipe Barros tem vantagem em disputa pela Prefeitura de Londrina, mostra pesquisa

No primeiro, marca 16,7%, ficando à frente do deputado estadual Tiago Amaral (PSD), que aparece com 15%, o que configura empate técnico. O ex-comandante do 5° BPM, Coronel Villa (sem partido), com 11,7%, e o ex-deputado federal Boca Aberta (Avante), com 10%, completam os nomes com dois dígitos.

De olho no pleito do ano que vem, a pesquisa mostra que o deputado federal Filipe Barros (PL) apresenta vantagem em dois cenários estimulados.





Na sequência estão o ex-prefeito Barbosa Neto (PDT), com 9,2%; a deputada federal Luísa Canziani (PSD), com 6,7%; o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, com 5%; o vice-prefeito João Mendonça (Podemos) e o deputado federal Marco Brasil (PP), cada um com 3,3%; o advogado André Trindade (União) e o empresário Fernando Moraes, ambos com 1,7%; e o deputado federal Diego Garcia (Republicanos), a educadora Izabel Diniz (PT) e o secretário de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, todos com 0,8%. 13,3% não souberam responder.





Já no segundo cenário, sem Tiago Amaral, Filipe Barros apresenta maior folga na liderança, com 24,2%; depois aparecem a deputada estadual Cloara Pinheiro (PSD), 16,7%; o deputado estadual Tercílio Turini (PSD), 10,8%; Coronel Villa, 10%; Barbosa Neto, 6,7%; Boca Aberta, 5%; Marcelo Cortez, 4,2%; Marco Brasil, 2,5%; e João Mendonça, Fernando Moraes, Marcelo Canhada (Republicanos), Isabel Diniz e André Trindade, com 1,7% cada. Fábio Cavazotti pontuou 0,8%. 10,6% não souberam responder.





Em relação ao levantamento de agosto, Barros oscilou positivamente 3,2%, já que havia marcado 13,5%. Amaral - de 8,5% para 15% -, Boca Aberta - de 7% para 10% - e Barbosa Neto - de 6,5% para 9,2% -, também cresceram nas pesquisas. A principal novidade é o terceiro lugar para o Coronel Villa, que não figurou na pesquisa anterior.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: