Eleições em Londrina: Cidadania declara apoio a Tiago Amaral

O diretório municipal do Cidadania divulgou uma nota declarando apoio ao deputado estadual Tiago Amaral (PSD) no segundo turno das eleições em Londrina. O parlamentar disputa a sucessão do prefeito Marcelo Belinati (PP) com a ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP).







Em nota assinada pelo presidente municipal, Walmir da Silva Matos, a legenda afirma que a decisão foi tomada de forma conjunta entre seus filiados. O Cidadania compõe uma federação com o PSDB, que teve o policial militar Nelson Villa Júnior como candidato a prefeito no primeiro turno.

“O objetivo deste apoio é assegurar que nossa cidade tenha uma administração eficiente. Nós vemos em Tiago Amaral garantias de que as ideias e projetos defendidos pelo Cidadania, como a implementação de políticas públicas ligadas ao esporte e à geração de emprego com foco nos jovens de Londrina, podem e devem ser aplicadas neste governo”, diz o texto. “Ressaltamos que este posicionamento é a forma que temos de se posicionar e cobrar um futuro melhor para a nossa Londrina.”





Matos ressaltou à FOLHA que, mesmo com a federação, o Cidadania tinha autonomia para definir sua posição no segundo turno.





Na semana passada, após Villa declarar apoio à candidata do PP, o presidente municipal do PSDB, Gustavo Richa, foi às redes sociais rechaçar qualquer aliança com Maria Tereza.