Elza Correia diz que apoio a Tiago Amaral à prefeitura não é unânime no Cidadania

A vice-presidente municipal do Cidadania, Elza Correia, divulgou uma nota ressaltando que não há unanimidade do partido no apoio ao candidato Tiago Amaral (PSD), que disputa o segundo turno em Londrina. Na semana passada, o presidente da legenda, Walmir da Silva Matos, assinou nota manifestando apoio ao pessedista.





“Nós vemos em Tiago Amaral garantias de que as ideias e projetos defendidos pelo Cidadania, como a implementação de políticas públicas ligadas ao esporte e à geração de emprego com foco nos jovens de Londrina, podem e devem ser aplicadas neste governo”, escreveu Matos.

Agora, a vice-presidente esclarece que não houve formalização do apoio ao candidato do PSD por parte da sigla.





“Recentemente, em conversa informal sobre o segundo turno em Londrina, houve o entendimento de que o Cidadania deveria liberar seus filiados para apoiar o candidato que escolhessem, assim como foi no primeiro turno. Portanto, a decisão de apoiar o candidato do PSD não foi partidária, como diz a nota”, afirma.

“Portanto, ratificamos que não foi unânime a decisão do Cidadania em apoiar o candidato do PSD — mas deixamos consignado que houve consulta, por parte do presidente, a alguns membros do partido e ex-candidatos a vereador”, acrescenta o texto, que também é assinado pelos membros Fábio Testa e Fernando Aguilera.