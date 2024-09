Em conflito com partido, Nikolas Ferreira sobe em palanque do PSD em Londrina

Em meio à campanha “anti-PSD” encabeçada por bolsonaristas, Nikolas Ferreira (PL-MG) esteve em Londrina para manifestar apoio à candidatura a prefeito de Tiago Amaral (PSD). O vice na chapa é o ex-vereador Junior Santos Rosa, que é do PL. O ato político ocorreu na Concha Acústica, na zona central, e reuniu apoiadores do candidato, candidatos a vereador e militantes de direita.





No centro do boicote, que balança a aliança PL-PSD em centenas de municípios brasileiros, está a tentativa de fazer avançar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Senadores do PSD não assinaram o pedido, o que gerou a revolta.

“Recentemente, eu fiz vídeo com relação ao PSD e, como eu disse, existem boas exceções, que no caso aqui é Tiago Amaral”, afirmou Ferreira, que disse que o candidato a prefeito “luta contra um sistema de mais de 30 anos”, se referindo aos grupos que comandaram a cidade.





Ele também ponderou que, dentro do Partido Liberal, existem deputados que acompanham o governo Lula em votações. “E, infelizmente, ainda temos senadores do PL que não se decidiram a respeito do impeachment de [Alexandre de] Moraes."

O deputado do PL atacou o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), quem chamou de “frouxo” - ele não tem dado andamento aos pedidos de impeachment do ministro do STF.





“Nós, de direita, precisamos marcar posição, precisamos levantar bons vereadores, precisamos levar bons futuros prefeitos, mas precisamos levantar pessoas em todos os aspectos possíveis da vida, porque é isso que a esquerda faz”, afirmou.

O discurso de Ferreira ainda cutucou outros candidatos ao Executivo, dizendo que ou são “petistas enrustidos” ou aliados com partidos de esquerda, e criticou o presidente Lula.





Em sua fala, Tiago Amaral ressaltou a importância da eleição de 6 de outubro, e disse que o pleito vai definir se "iremos transforma de uma vez por todas o futuro de Londrina em uma cidade de prosperidade, ou se manteremos uma cidade amarrada, travada, parada".





O palanque do ato ainda teve o deputado federal Filipe Barros (PL) e o vice na chapa de Amaral, Junior Santos Rosa.