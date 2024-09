Instituto abre terapia comunitária para familiares que cuidam de pessoas com Alzheimer em Londrina

As inscrições para o próximo grupo abrem no dia 30 de setembro, por meio de um formulário online. A terapeuta integrativa Rozane Alves, que vai conduzir os encontros, resume que "o grupo é um lugar de partilhar o que dói e também as superações.

A presidente do Instituto, Mara Delarozza, afirmou que a iniciativa surgiu devido à crescente demanda de familiares em busca de apoio emocional e orientação e que eles perceberam uma lacuna no suporte oferecido a esses cuidadores informais.

Um novo serviço gratuito de TCI (Terapia Comunitária Integrativa) para cuidadores de familiares e amigos de pessoas que vivem com Alzheimer e outras demências foi lançado pelo Instituto Não Me Esqueças. O primeiro encontro será nesta sexta-feira (27).

A saúde dos familiares que acompanham as pessoas com demência, muitas vezes chamados também de cuidadores informais, foi abordada no segundo episódio da série "Além do Esquecimento", exibida no Fantástico no último domingo (22). A série, conduzida pelo Dr. Drauzio Varella, contou com a participação da presidente da Febraz (Federação Brasileira de Associações de Alzheimer) e fundadora do Instituto, Elaine Mateus.





“90% dos cuidados são realizados por mulheres, que muitas vezes abandonam suas carreiras para se dedicar ao cuidado familiar. Essas pessoas não apenas perdem seu papel profissional, mas também passam por uma transformação em sua identidade, tornando-se conhecidas como ‘aquela que cuida’”, afirmou.

Elaine Mateus também comentou a importância das instituições de longa permanência como alternativa para famílias, desconstruindo o estigma de abandono associado a essas instituições. “Quando você convive com seu familiar de maneira mais leve, sem a sobrecarga do cuidado integral, o tempo juntos se torna de qualidade.”





A pesquisadora alertou ainda para a urgência da implementação de políticas públicas que apoiem os cuidadores. “O Brasil, signatário de um documento da Organização Mundial da Saúde desde 2017, comprometeu-se a criar um plano nacional de demências, mas ainda não atingiu essa meta. Precisamos de estratégias que atendam às necessidades dessas famílias”, concluiu.

O Instituto Não Me Esqueças esteve presente no primeiro episódio da série, que abordou o diagnóstico e os desafios iniciais vivenciados pelas famílias. A instituição estará novamente no terceiro episódio, que será exibido no próximo domingo, 29 de setembro, sobre os tratamentos disponíveis e das perspectivas futuras para pessoas que vivem com demência.





Serviço

Serviço de Terapia Integrativa – Instituto Não Me Esqueças

Quando: Outubro (dias 4, 9 e 18); novembro (dias 8, 13 e 22); e dezembro (6)

Formulário de inscrição disponível a partir de 30 de setembro

Local: Instituto Não Me Esqueças (INME) - Rua Paes Leme, 569, Londrina

Mais informações: https://naomeesquecas.org.br/