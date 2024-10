Em Curitiba, prefeito eleito diz que vai implantar vale-creche e meia tarifa de ônibus nos domingos já em janeiro

Prefeito eleito em Curitiba neste domingo (27), Eduardo Pimentel (PSD) disse que ao menos duas das promessas feitas durante a campanha eleitoral serão colocadas em prática já em janeiro, no primeiro mês do mandato. Ele se refere a um vale-creche para famílias com renda de até três salários-mínimos e a meia tarifa de ônibus aos domingos e feriados.





Em entrevista à reportagem nesta segunda-feira (28), Pimentel também repetiu que se compromete com a redução do valor da passagem do transporte coletivo em dia útil, atualmente em R$ 6. Mas ele explica que isso só ocorrerá após o processo licitatório da nova concessão do transporte, previsto para final de 2025, e prefere não antecipar de quanto seria a redução.





Tarifa de ônibus e falta de vagas em creche estiveram entre os principais temas da campanha do segundo turno, marcada por troca de ataques entre Pimentel e a apresentadora e comentarista Cristina Graeml (PMB), que na véspera da eleição do primeiro turno recebeu o apoio informal do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), embora o PL estivesse formalmente na chapa encabeçada pelo PSD.





Sobre o assunto, Pimentel diz apenas que foi "uma decisão pessoal de Bolsonaro" e prefere não entrar na polêmica. Segundo ele, o eleitor curitibano não priorizou a "pauta ideológica" trazida pela sua rival nas urnas.





Acrescenta que vai dialogar com todos, e pedir recursos para obras tanto no governo federal de Lula (PT) quanto no governo paranaense, de Ratinho Junior (PSD), seu principal cabo eleitoral nesta campanha, junto com o prefeito Rafael Greca (PSD).





PERGUNTA - Ao longo da campanha o senhor prometeu que a tarifa de ônibus seria reduzida depois do novo processo licitatório. Como assegurar isso no edital e de quanto seria a redução?





EDUARDO PIMENTEL - Não está no meu plano de governo, mas, desde o primeiro dia do primeiro turno, eu falei que eu vou trabalhar com responsabilidade, com a redução da passagem a partir do novo contrato de concessão, que será feito em setembro do ano que vem.





Já contratamos o BNDES em novembro do ano passado para construir o edital de concessão. Não dá para saber de quanto será a redução porque isso depende da inflação, depende da construção do edital.





O que eu me comprometi já a partir de janeiro é a tarifa pela metade aos domingos e feriados. Para que as famílias possam visitar umas às outras, para lazer, ir na missa, ir no culto.





E também a tarifa zero para quem estiver desempregado momentaneamente. Para ele não deixar de ir a uma entrevista de emprego porque não tem recurso. A prefeitura vai pagar a passagem até ele pegar um emprego.





P - Em meados deste ano, a fila de espera por uma vaga de creche tinha cerca de 10 mil famílias. E o senhor falou de zerar a fila até o fim de 2025. Como será feito isso?





EP - São três formas para resolver isso no meu mandato. Primeiro, a construção de 36 creches. Serão 30 construídas com financiamento do BNDES e seis de fundo perdido do governo do estado. Mas elas levam tempo para serem construídas. Serão as 36 ao longo dos quatro anos.





Enquanto isso, também vamos ampliar a rede de contratação nas creches particulares. Que não é terceirização. É a contratação de vaga em creche particular. E, além disso, também vou instituir o vale-creche, no primeiro dia de governo, que é para as famílias com renda de até três salários-mínimos.





Elas vão receber o subsídio da prefeitura caso estejam na fila e não tenha vaga disponível nem na rede pública e nem na rede contratada. Então essas famílias vão poder usar o vale-creche em uma creche particular que não está no credenciamento, mas que é perto da sua casa ou do seu trabalho, para que ela tenha essa vaga garantida até sair a vaga na creche pública ou na rede contratada.





P - Durante a campanha de segundo turno, o senhor bateu na tecla de que a pauta ideológica não põe comida na mesa. Mas a pauta ideológica é colocada pelo bolsonarismo, que o senhor abraçou na eleição geral passada. Pauta ideológica não serve para eleição municipal, mas serve para eleição para presidente, governador?





EP - Eu acho que a pauta ideológica pode ser colocada como um requisito para o voto, não vejo problema nisso. E deixei a minha posição clara desde o início, que eu sou centro-direita ou direita popular, como diz o governador Ratinho Junior, uma direita moderada. A direita não podia reclamar isso de mim, porque eu tinha o meu posicionamento claro. Mas acho que pauta ideológica não é o principal ponto para a decisão do voto em uma eleição municipal, ela pode ser na nacional.





Eu trabalhei para o Bolsonaro em 2022 e eu tenho o PL como meu vice, mas eu sou da cidade. Eu vou ser o prefeito de todos. E falei isso na campanha toda, principalmente no segundo turno, que a ideologia não coloca comida na mesa. Na minha avaliação, numa eleição municipal, o critério principal para definição do voto é a gestão da cidade, a discussão sobre a cidade. O eleitor curitibano mostrou isso, me colocando 15 pontos na frente no resultado final.