Em Curitiba, Requião vota, critica TRE e fala em tentar derrotar 'governo medíocre'

Segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, o ex-governador Roberto Requião (PT) votou no Colégio Estadual Júlia Wanderley, em Curitiba, por volta das 9h. Acompanhado dos filhos e da esposa, Maristela, Requião criticou o governo de seu adversário, Ratinho Jr. (PSD), e decisões da Justiça Eleitoral que barraram peças na propaganda eleitoral em que o petista atacava políticas fiscais do governador.





“Eu vim aqui eleger o Lula no primeiro turno para acabar com essa crise infernal que assola o Brasil hoje, e quero tentar também, com a campanha que fiz, salvar o Paraná do governo medíocre de uma molecada que está ferrando com o povo, cobrando tarifas absurdas de água e de luz e que teve até agora uma certa proteção do TRE (Tribunal Regional Eleitoral). Mas eu acredito na inteligência do povo paranaense e vamos livrar o Estado dessa molecada", afirmou Requião, que na pesquisa Ipec divulgada neste sábado (1) sob encomenda da RPC aparece com 29% dos votos válidos, contra 62% de Ratinho Jr.