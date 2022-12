Em discurso atrapalhado, vereadora pede "castração" de novo deputado federal

A vereadora Vanessa Witiuk Ferreira (PSD-SC) se atrapalhou durante uma sessão na Câmara Municipal de Porto União, e pediu a "castração" do deputado federal eleito Valdir Cobalchini (MDB-SC).



"Eu gostaria de estar trazendo sobre uma emenda para castração do deputado Valdir Cobalchini, que infelizmente continua bloqueada", disse a vereadora.

Na realidade, ela pedia apoio para o projeto de castração de cães e gatos, de autoria de Cobalchini, destinado ao município catarinense. Cobalchini ocupou a cadeira de deputado estadual em Santa Catarina na atual legislatura e a partir de 2023, assume o cargo de deputado em Brasília.



Por meio de suas redes sociais, o futuro congressista disse ter levado a declaração atrapalhada na esportiva. "Agradeço a preocupação de todos que me enviaram mensagens. Brincadeira a parte, a querida vereadora cometeu um pequeno equívoco na fala. Meu compromisso com a causa animal não é nenhum engano. A castração dos bichinhos é mais do que um caso de saúde pública", escreveu.





Na publicação do parlamentar, Vanessa Witiuk Ferreira disse que "erros acontecem" e reconheceu o mal-entendido. "Agora continuamos torcendo para que a emenda seja liberada e possamos dar continuidade nos trabalhos", escreveu.