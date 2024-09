Em encontro, público não pode fazer perguntas a candidatos a prefeito de Londrina

Baixo orçamento para cultura, equipamentos culturais abandonados, equipe da Secretaria Municipal de Cultura desfalcada e outros problemas para o desenvolvimento do setor estão entre alguns dos desafios que o próximo prefeito de Londrina terá de enfrentar a partir de janeiro de 2025.







Para o eleitor tentar vislumbrar quais caminhos e propostas o futuro prefeito irá adotar para solucionar esses problemas, os sete candidatos à Prefeitura participaram na noite de segunda-feira (09) de um encontro no auditório da AML Cultural (Associação Médica de Londrina) em que apresentaram seus planos para a área de cultura do município.

AUDITÓRIO LOTADO





O evento foi promovido pelo CMPC (Conselho Municipal de Política Cultural) e pelo Compac (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico).

O auditório, que estava lotado, foi ocupado por artistas, produtores culturais, público em geral, mas a maior parte da plateia era de correligionários, equipes de campanha e muitos cabos eleitorais dos candidatos.





Ao final do encontro, todos os candidatos assinaram cartas de compromissos elaboradas pelos promotores do evento, que traziam propostas e demandas para o setor.

O encontro foi dividido em três blocos. No primeiro, os candidatos apresentaram suas propostas para o setor cultural.





Na segunda parte do evento, a presidente do CMPC, Núria Akemi Hocama, e a vice-presidente do Compac, Eloísa Ribeiro Rodrigues, apresentaram as principais demandas e propostas levantadas pelos dois conselhos. No encerramento, todos os candidatos fizeram suas considerações finais.





Não houve espaço para perguntas entre os postulantes à cadeira de prefeito, nem para o público que acompanhou o evento, embora essa expectativa fosse grande entre os artistas e produtores culturais que queriam fazer um debate.





