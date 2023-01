Em menor número, londrinenses seguem acampados em frente ao Tiro de Guerra

Em Londrina, assim como ainda acontece em outras cidades do Brasil, as vizinhanças de instalações ligadas às Forças Armadas continuam como local de encontro e mobilização de militantes de direita que, desde o resultado do segundo turno de 30 de outubro, têm realizado atos contrários à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente do Brasil.





Passados dois dias desde a cerimônia que deu posse a Lula para seu terceiro mandato à frente do Executivo federal, a área ao redor do Tiro de Guerra, na zona leste da cidade, concentra dezenas de manifestantes alinhados ao ideário do agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Durante o início da tarde desta terça-feira (03), apesar da chuva forte e rápida que caiu na região, em uma contagem preliminar era possível notar ao menos 30 veículos, principalmente carros de passeio, e aproximadamente 50 pessoas reunidas em frente à unidade subordinada ao Exército Brasileiro.







Embora tenha estado mais movimentado anteriormente, principalmente nas semanas imediatamente posteriores à derrota de Bolsonaro nas urnas, o local segue ofertando uma estrutura de acampamento para quem permanece por ali.





Há tendas, barracas, banheiros químicos, mesas, cadeiras e churrasqueiras. Ao mesmo tempo, o fluxo de vendedores ambulantes era menor nesta terça-feira.







