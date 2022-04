Em visita à ExpoLondrina, Ratinho Junior sinaliza apoio a Bolsonaro

Sete dias após a abertura da 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), marcou presença no Parque de Exposições Ney Braga nesta quinta-feira (7) no lançamento do projeto de desenvolvimento do Polo de Inovação Agropecuária de Londrina para os próximos quatro anos (2022-2025). Alegando agenda política no fim da janela eleitoral, o chefe do Executivo estadual não participou da abertura oficial do evento, na sexta-feira passada (1º) e foi representado pelo secretario estadual de agricultura, Norberto Ortigara.

A presença de Ratinho Junior antecede a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que visitará a ExpoLondrina nesta sexta-feira (8), em agenda política no Norte do Estado. Questionado em coletiva de imprensa, o governador disse que irá acompanhar o presidente Bolsonaro em Bandeirantes (Norte Pioneiro) no sábado (9) à visita ao Santuário São Miguel Arcanjo. "É sempre um prazer receber o presidente da República. Todo mundo sabe da minha boa relação com o presidente. Nós estamos fazendo obras importantes de infraestrutura aqui no estado do Paraná. Nas próprias concessões nós tivemos um apoio muito grande do Ministério da Infraestrutura." Ratinho Junior estará em Curitiba nesta sexta e volta no sábado de manhã para acompanhar o presidente.

Questionado pela FOLHA em coletiva de imprensa se irá dividir palanque com Bolsonaro e se estaria fechado com o presidente para a campanha eleitoral de 2022, Ratinho Junior mais uma vez usou o tom de cautela. "A posição política nós temos que esperar a posição do partido nacionalmente. Até por uma questão de ética e de respeito ao presidente Kassab (Gilberto, presidente do PSD), mas friso que é público o meu bom relacionamento com o presidente Bolsonaro".





