Emenda parlamentar de R$ 300 mil vai garantir ambulância e ultrassom para Londrina

O prefeito Marcelo Belinati (PP) recebeu em seu gabinete, mesta segunda-feira (21), o deputado estadual Boca Aberta Junior (Pros) para uma entrega simbólica de R$ 300 mil em recursos destinados à saúde municipal, por meio de emenda parlamentar. Também estiveram presentes o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, o vice-prefeito, João Mendonça, o chefe de gabinete, Moacir Sgarioni, a vereadora Mara Boca Aberta e o ex-deputado federal Boca Aberta, pais do deputado.

Do total do recurso, R$ 130 mil serão destinados para compra de um aparelho de Ultrassom Tipo I, voltado a atender a saúde da mulher, para a realização de exames obstétricos e ginecológicos, principalmente para acompanhamento de pré-natal, maior demanda do município. A aquisição do aparelho será feita pela prefeitura, mediante licitação. A estimativa é que entre três e quatro meses o município consiga concluir o processo licitatório para então disponibilizar o aparelho à população.



O equipamento deverá ser inserido na Policlínica Municipal e a expectativa da prefeitura é realizar de 350 a 400 exames a mais por mês. Atualmente, a administração municipal conta com um aparelho de ultrassom para essa finalidade, o qual se encontra na Maternidade Municipal Lucilla Ballalai. O Executivo também possui convênio com algumas clínicas particulares, que realizam esse tipo de exame.





O restante do recurso, R$ 170 mil, será utilizado para a compra de uma ambulância de suporte básico (tipo 1 de remoção simples). A ambulância será utilizada dentro de um programa que a Prefeitura de Londrina possui, voltado a transportar pacientes que precisam fazer procedimentos médicos, de atendimentos de fisioterapia ou de retorno pós-cirurgia de grande porte, e não possuem condições físicas ou financeiras para isso.