Entidades assinam “Pacto Eleições no Caminho da Paz” em Londrina

O presidente do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, recebeu na tarde desta sexta-feira (30), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em Londrina, representantes de partidos políticos e instituições da cidade para a assinatura do “Pacto Eleições no Caminho da Paz”.





No evento, realizado antes do início da II Sessão Itinerante, o desembargador Sigurd Roberto Bengtsson destacou que, durante o período eleitoral, as pessoas devem prezar pelo diálogo e pelo debate de ideias.





“Quando se fala em paz, não se quer dizer ausência de conflito. O conflito faz parte da sociedade, mas o problema é como nós vamos resolvê-lo. Ele deve ser solucionado através de uma cultura da paz, sem ódio e desinformação.”





No encontro, os representantes das entidades presentes foram convidados a assinar o Pacto, por meio de um termo de adesão, que sinaliza um compromisso com a integridade e a serenidade do processo eleitoral no Paraná. Assinaram o Pacto nesta sexta-feira a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Subseção de Londrina, a UEL (Universidade Estadual de Londrina) e o jornal O Londrinense.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: