Ex-deputado de Francisco Beltrão herda vaga de Tiago Amaral na Alep

A composição da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) deverá ser alterada após a realização do segundo turno das eleições 2024. Com a eleição do deputado estadual Tiago Amaral (PSD) em Londrina, o segundo suplente, o ex-deputado Wilmar Reichembach (PSD), deverá assumir o cargo a partir de 2025. Isso porque o primeiro suplente, deputado Pedro Paulo Bazana (PSD), já ocupa vaga no parlamento na cadeira de Márcio Nunes (PSD), que atualmente é secretário de Estado do Turismo. Com a ida de Amaral para a prefeitura de Londrina, Bazana assume definitivamente o mandato na Casa, deixando a primeira suplência para Reichembach.





No primeiro turno, o deputado Marcel Micheletto (PL) foi eleito prefeito de Assis Chateubriand. Já o deputado Douglas Fabrício (Cidadania) conquistou a prefeitura de Campo Mourão. As duas cadeiras na Assembleia deverão ser ocupadas pelos suplentes: Jairo Tamura e Dr. Leônidas, respectivamente. As mudanças seguem o resultado das eleições publicadas em 2022 pela Justiça Eleitoral. A deputada estadual Mabel Canto (PSDB) disputou o segundo turno em Ponta Grossa, mas não conseguiu a eleição.

As alterações na Assembleia devem ocorrer somente no início de janeiro de 2025, depois do dia 1º, quando os novos prefeitos tomam posse como chefes dos Executivos em seus municípios. Antes, ocorrerá a diplomação dos eleitos pela Justiça Eleitoral, cerimônia que deve ser realizada até o dia 19 de dezembro. A diplomação é o ato formal que encerra o processo eleitoral e habilita o eleito a tomar posse no seu respectivo cargo. Com a posse, o Poder Legislativo faz a convocação dos suplentes.





Reeleito deputado estadual em 2022, Tiago Amaral (PSD) está no terceiro mandato. Atualmente, ele é presidente da principal comissão da Assembleia Legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça. Formado em Direito, Amaral atuou como advogado, com foco em Gestão Pública e Direito Público. Foi Controlador-Geral do Paranacidade, instituição responsável por políticas que estimulam o desenvolvimento dos municípios. Assumiu o cargo de deputado estadual em janeiro de 2015.