Ex-presidente José Sarney é internado depois de sofrer queda em casa

José Sarney (MDB), 93, ex-presidente da República, foi internado depois de sofrer uma queda na casa dele, em São Luís (MA). De acordo com a filha dele, Roseana, ex-governadora do Maranhão, o acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (17). Ainda segundo ela, o chefe do clã político maranhense foi examinado e está bem.





“Hoje de manhã, levamos um susto muito grande. Meu pai tropeçou e caiu. O levamos para o hospital e, graças a Deus, os exames já foram concluídos, e ele está muito bem. Se Deus quiser, ele vai ficar bom logo, logo”, comentou Roseana, em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Publicidade

Publicidade





Em nota, a equipe médica do UDI Hospital, que integra a Rede D'Or, divulgou que, em função da queda, o ex-presidente apresentava uma “pequena área de isquemia cerebral” e, portanto, ficou internado, em observação, no entanto, em “boas condições clínicas” e com previsão de alta médica. A reportagem não conseguiu contato com o hospital para ter mais informações.





Sarney presidiu o Brasil de 1985 a 1990.





Em 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral (formado por senadores e deputados, além de delegados das assembleias legislativas dos estados) promoveu as últimas eleições indiretas após 21 anos de ditadura militar, elegendo o mineiro Tancredo Neves (MDB) presidente e José Sarney, vice.





Com a morte de Tancredo, em 21 de abril, Sarney foi empossado definitivamente, e tornou-se o primeiro civil a assumir a Presidência da República depois do fim do regime militar.