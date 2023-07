Número de cadeiras e Plano Diretor devem movimentar Câmara Municipal de Londrina

Encerrados os trabalhos da primeira metade do ano, a CML (Câmara Municipal de Londrina) se prepara para um segundo semestre que promete ser mais movimentado do que o primeiro.





Questões como uma possível votação para aumentar cadeiras — e salários — na próxima legislatura (2025-2028), o início da deliberação dos textos complementares do Plano Diretor e a definição de uma sede provisória por conta da reforma do imóvel do Legislativo são temas que devem predominar na agenda.



Rediscutir a quantidade de assentos da CML foi um dos assuntos trazidos a público na semana passada pelo presidente Emanoel Gomes (Republicanos), pouco antes de começar o recesso de 16 a 31 de julho.





Em entrevista à FOLHA publicada na edição de quinta-feira (13), o mandatário disse que deve se reunir nessas próximas duas semanas com os outros quatro membros da Mesa Executiva (Mestre Madureira, Lenir de Assis, Beto Cambará e Professora Flávia Cabral) para buscar colocar a ideia no papel e apresentá-la aos outros vereadores. Londrina tem 19 parlamentares, mas, por força da emenda constitucional 58/2009, esse número pode chegar a 25.





