Família Boca Aberta se articula para disputar a Prefeitura de Londrina

Seja qual for o nome definido, a família Boca Aberta também tem se articulado para garantir lugar nas urnas nas eleições de 2024 e disputar a Prefeitura de Londrina. Hoje sem mandato, o ex-deputado federal e ex-vereador Boca Aberta está se movimentando para tentar subir no palanque no ano que vem – sendo protagonista, ou, então, cabo eleitoral da esposa, a vereadora Mara Boca Aberta (Pros).





“A família Boca Aberta vai lançar candidatura própria, é evidente, com chapa de vereadores completa e também cabeça de chapa”, projetou o precursor do clã político em entrevista exclusiva à FOLHA.

Publicidade

Publicidade