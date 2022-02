Férias de Bolsonaro em SC custaram R$ 900 mil aos cofres públicos, diz jornal

As férias de sete dias do presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Francisco do Sul (SC) entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022 custaram quase R$ 900 mil reais aos cofres públicos, de acordo com dados da Secretaria-Geral da Presidência fornecidos por meio da Lei de Acesso à Informação e obtidos pelo jornal O Globo.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com o órgão, a viagem em que o presidente andou de jet-ski, visitou um parque de diversões e uma loja da Havan custou R$ 899.374,60. A secretaria não detalhou os gastos e disse que o valor está sujeito à alteração.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Na época, o presidente foi duramente criticado por manter o recesso em meio à tragédia causada por enchentes na Bahia, que deixaram ao menos 26 mortos e milhares de desabrigados.





Bolsonaro foi para Santa Catarina em 27 de dezembro e deveria ficar no estado até o dia 4 de janeiro, mas foi às pressas para São Paulo no dia 3, com um quadro de obstrução intestinal. Ele ficou internado em um hospital da capital paulista por dois dias.





Após receber alta do hospital, o presidente disse que era "maldoso" afirmar que ele estava de férias. Entretanto, alguns dias antes, ele mesmo declarou que tiraria dez dias de folga no último mês de 2021.