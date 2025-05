Flávia Cabral é a nova líder de Tiago Amaral na Câmara dos Vereadores de Londrina

O vereador Marcelo Oguido (PL) anunciou nesta sexta-feira (2) sua saída da liderança do prefeito Tiago Amaral (PSD) na CML (Câmara Municipal de Londrina). Uma possível mudança vinha sendo comentada nos corredores da Casa nos últimos dias, diante das críticas públicas de vereadores à articulação do Executivo.





A FOLHA apurou que a decisão partiu de Oguido, que já havia informado ao prefeito sua intenção de permanecer, no máximo, até julho deste ano na função.





Tiago escolheu a vereadora Flávia Cabral (PP), que não fazia parte da sua base, para assumir a liderança no Legislativo - o martelo foi batido após reuniões realizadas na manhã desta sexta. Ela está no segundo mandato e acumula a experiência de ter presidido a Comissão de Justiça, Legislação e Redação em duas oportunidades e de ter participado da Mesa Executiva da Câmara. Cabral tem perfil técnico, tom moderado e consegue transitar entre os diferentes grupos da CML.





"A escolha da Flávia vem pela sua capacidade de diálogo, experiência e conhecimento técnico, qualidades que prezo muito", disse o prefeito. "Ela será a responsável por fazer a interlocução e articulação, e representar os interesses da Prefeitura no Legislativo."





Tiago aproveitou para agradecer a "grande parceria e lealdade" de Oguido, "que continua fazendo tudo o que tem feito sem a responsabilidade de ser o líder".





A última mulher a assumir a liderança do Executivo na Câmara havia sido a ex-vereadora Elza Correia (Cidadania), em 2013, durante a gestão do prefeito Alexandre Kireeff (PSD).





'ACIMA DE QUESTÕES PARTIDÁRIAS'





À FOLHA, Cabral disse que seu objetivo enquanto líder é "construir pontes, nunca muros".





"Quero ser a voz dos projetos do Executivo na Câmara, sempre respeitando os meus princípios, e quero contribuir para que os vereadores tenham suas demandas junto ao Executivo atendidas", afirmou a nova líder. "É um momento de humildade de quem está na vida pública. Os projetos que são necessários para a cidade avançar devem estar no protagonismo, não os interesses pessoais. Também acho válido ressaltar que Londrina está acima de questões partidárias."





Tiago ainda definiu que o vereador Antônio Amaral (PSD), que é seu primo, ocupará a vice-liderança do governo. O parlamentar também está à frente da Comissão de Justiça.





CRÍTICAS PÚBLICAS





Na sessão da última terça-feira (29), o presidente da Câmara, vereador Emanoel (Republicanos), fez duras críticas ao Executivo pela falta de articulação e disse que o prefeito precisa ter “mais respeito com o Poder Legislativo”.





“Onde está a articulação do Executivo na Casa? É através do líder? Mas o líder está recebendo todo o amparo, toda a estrutura para poder defender o Executivo? O líder não estando na Casa, cadê o vice-líder?”, questionou Emanoel. “Como presidente da Casa, não vou ficar correndo através do Executivo para explicar o projeto aos vereadores que estão com dúvidas.”