Fundador do partido, Amoêdo tem filiação suspensa pelo Novo após declarar apoio a Lula

O Novo suspendeu a filiação de João Amôedo, segundo nota divulgada pelo partido nesta quinta-feira (27), após o empresário declarar voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições deste ano.





Amôedo, um dos fundadores do Novo, ficará suspenso até o fim do processo disciplinar que enfrenta na comissão de ética do partido. O processo, segundo a sigla, segue seu curso "respeitando rigorosamente as determinações estatutárias e o pleno direito de defesa".

Este mês, o empresário, que declarou voto em Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno de 2018, afirmou que agora votará em Lula, embora mantenha críticas ao candidato e ao PT.





"No dia 30, farei algo que nunca imaginei. Contra a reeleição de Jair Bolsonaro, pela primeira vez na vida, digitarei o 13", afirmou.





A justificativa é que, nos últimos quatros anos, "regredimos institucionalmente e como sociedade", segundo ele.