Governador, vice e deputados estaduais do PR serão diplomados nesta segunda

Nesta segunda-feira (19), a partir das 16h30, acontece a cerimônia de diplomação dos eleitos no Teatro Positivo, em Curitiba. O evento será transmitido na íntegra pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) no YouTube.

Comparecimento presencial







Qualquer pessoa pode participar, limitada à capacidade do local. Basta apresentar um documento com foto no credenciamento que acontecerá antes da cerimônia.







Profissionais da imprensa que não preencheram o formulário eletrônico dentro do prazo (dia 12 de dezembro) também poderão realizar o credenciamento no local. Quem já se cadastrou previamente, não precisa fazê-lo novamente no dia do evento.