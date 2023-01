Governo cria diretoria de Igualdade Racial, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais no Paraná

Após o Governo Lula (PT) criar os ministérios da Igualdade Racial e dos Povos Originários, o governo Ratinho Junior (PSD) indicou nesta semana Clemilda Santiago Neto para o cargo de diretora de Igualdade Racial, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais da recém-criada Secretaria da Mulher e Igualdade Racial. É um cargo novo no Estado e que será comandada por uma mulher com ampla experiência da administração pública.





Essa não é a primeira pasta recriada pelo governo neste segundo mandato. No final do ano passado na reforma administrativa, Ratinho Jr já havia recriado as secretarias da Cultura e Esporte 'de carona' na iniciativa do Governo Federal de ampliar ministérios e dar visibilidade para segmentos da sociedade que foram abandonados pelo governo Jair Bolsonaro (PL).

Publicidade

Publicidade





Com pouca diversidade e nomes femininos no primeiro escalão, o governador do Paraná anunciou nesta quinta-feira (26) mais mulheres para compor cargos de diretoria. De 24 secretarias, apenas três serão conduzidas por mulheres: Luciana Casagrande Pereira, na Cultura; Letícia Ferreira da Silva, na Procuradoria-Geral, e a deputada Leandre Dal Ponte, na recém criada Secretaria da Mulher e Igualdade Racial.





Como forma de compensar o desiquilíbrio entre homens e mulheres, a comunicação do Estado do Paraná divulgou que terá a partir de 2023 mais mulheres no comando de diretorias na segunda gestão, mas no segundo escalão como Fazenda, Educação, Desenvolvimento Sustentável, Cultura, Desenvolvimento Social e Família, Administração e Previdência e Controladoria-Geral do Estado (CGE).





CONHEÇA A NOVA DIRETORA: