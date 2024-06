Guarda Municipal de Londrina depende do aval da Câmara para comprar sede própria

A secretaria municipal de Defesa Social encontrou um local para receber a sede da pasta e também da GM (Guarda Municipal) de Londrina, que atualmente tem a estrutura dividida em vários endereços. O lugar escolhido é um imóvel na rua Tietê, na região central de Londrina, perto da PF (Polícia Federal) e do Corpo de Bombeiros.





O espaço tem área construída de mais de três mil metros quadrados, com terreno livre de mais de seis mil metros quadrados, além de outras duas áreas menores que medem 468 metros quadrados cada.

Mas para que o local passe para o domínio do município é necessário o aval da Câmara de Vereadores, com aprovação em plenário. O projeto de lei que trata do assunto foi protocolado pela prefeitura em 22 de maio.





O documento destaca que após um chamamento público em busca de uma localidade não apresentar interessados, em 2019, o poder público londrinense iniciou a procura, chegando até este prédio.



A negociação com o proprietário do espaço envolve a transferência de dois terrenos do município na Gleba Palhano, zona sul, e mais o retorno em dinheiro para a empresa de R$ 1 milhão. Os valores foram definidos após verificação da Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis e Preços Públicos.





As áreas da prefeitura, que não têm construções, valem cerca de R$ 13,2 milhões, enquanto que o terreno na rua Tietê tem preço estimado em R$ 14,3 milhões.



O projeto pede a autorização dos parlamentares para desafetar do uso comum as áreas de propriedade do município e permutá-las pelo imóvel hoje particular.





"Os imóveis de interesse indicados no projeto de lei, já visitados por diversas autoridades da gestão municipal, satisfaz plenamente as necessidades pretendidas pela secretaria municipal de Defesa Social, oferecendo excelente localização, com acesso fácil, ótimas condições de trabalhos para as equipes e, consequentemente, para o atendimento da população”, argumenta o Executivo.





