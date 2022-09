Há um ano começava a sangria da Câmara de Londrina

Henrique Barros foi preso em 10 de janeiro de 2008. Naquela tarde, o então vereador pelo PMDB deixava um estabelecimento comercial freqüentado pela alta sociedade com pacote em mãos. Dentro havia R$ 9,9 mil em espécie, dinheiro oriundo de propina, segundo apurou o Ministério Público por meio de investigações. Era o início da sangria da Câmara Municipal.

Em depoimento do MP, Barros confirmou que extorquia empresários para aprovação de projetos de lei no Legislativo e dentro da Casa rateava o dinheiro com outros pares. Após a fala, Henrique Barros foi preso e ficou por alguns dias no Centro de Detenção e Ressocialização de Londrina. Assim que deixou a cadeia, ele renunciou o cargo de vereador.

Por meio do depoimento de Barros, o Ministério Público traçou diversas linhas de investigações e outros escândalos surgiram. Mais de vinte ações cíveis e criminais foram ajuizadas tendo reús vereadores londrinenses. Durante o ano, cinco parlamentares foram afastados das funções (Renato Araújo, Osvaldo Bergamin, Flávio Vedoato, Luiz Carlos Tamarozzi e Orlando Bonilha) e houve uma cassação (Bonilha). "Descodificamos uma quadrilha atuando em Poder Municipal", definiu o promotor de Defesa do Patrimônio Público, Renato de Lima Castro.





O reflexo deste processo pôde ser acompanhado nas urnas. Apenas seis vereadores foram reeleitos. "Houve o amadurecimento da sociedade, que mostrou estar saturada dos maus agentes públicos", comemorou o promotor.

Henrique Barros





Henrique Humberto Mesquita Barros continua morando em Londrina. Atualmente administra negócio da família ligado a agropecuária e pouco falou à imprensa após o ocorrido.

Um dos seus advogados, Rodrigo José Mendes Antunes, esteve com Barros há pouco mais de uma semana e disse que seu cliente ainda está "triste com todo o fato", pois gerou uma situação "complicada, já que muitas inverdades foram faladas dele."

Segundo o advogado, Henrique Barros é réu de quatro ações cíveis e outras quatro criminais. "Estou impedido de falar sobre a ação originária da prisão. Quem cuida deste caso especificamente é outro advogado (Antonio Carlos Coelho Mendes). Quanto as demais (relacionadas aos casos Shirogohan, Caldarelli e Estância Bom-tempo) são inverídicas. Elas simplesmente são baseadas em declarações de Bonilha", disse.





Antunes garante que os fatos serão elucidados futuramente, quando ele apresentará a defesa do seu cliente perante o juízo. Uma audiência está marcada para fevereiro na 3ª Vara Criminal de Londrina, confirmou o advogado.

O Portal Bonde tentou, mas não conseguiu contato com Henrique Barros. O advogado Antonio Carlos Coelho Mendes não foi localizado.