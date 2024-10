Hugo Manueira é eleito prefeito de Sabáudia com 51,82% dos votos

Hugo Manueira (PSD) foi eleito prefeito de Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina), neste domingo (6), com 51,82% dos votos válidos (2.847 votos).





Na segunda colocação, o atual prefeito do município, Moises (PP), ficou 47,93% (2.633 votos). Em terceiro lugar, Aroldo Santos (Psol) ficou com 0,25% (14 votos).

A cidade conta com 6.650 pessoas aptas a votar. Moisés tentava a reeleição pela coligação formada pelos partidos Avante, PSDB, Cidadania, PP, PDT, PRD, Podemos, Republicanos e União Brasil. Aroldo Santos foi o representante do Rede e do Psol na cidade, enquanto que Hugo Manueira foi o nome indicado pelo MDB, PL, PSD e PSB. Para a Câmara Municipal de Vereadores, são 99 candidatos e 9 cadeiras.