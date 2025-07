Interventor da ADA pede quase R$ 500 mil para da continuidade no trabalho da entidade

O interventor da ADA (Associação Defensora dos Animais), Lucas Ferreira Lima, que é servidor da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), solicitou R$ 483 mil ao Proverde (Programa Municipal de Incentivo ao Verde) para dar continuidade ao plano de trabalho apresentado no contexto da intervenção judicial na entidade.





Em abril de 2025, a Justiça apontou irregularidades na ADA e afastou a vereadora Anne Moraes (PL) da administração da associação, atendendo a um pedido da 20ª Promotoria de Justiça de Londrina, que move uma ação civil pública contra a parlamentar.

A CMTU assumiu oficialmente a gestão da entidade no início de maio e, desde então, vem promovendo feiras de adoção com o objetivo de reduzir a população de animais sob cuidado da ADA. O impasse judicial entre Anne Moraes e a Companhia segue em curso.





Em despacho assinado em 16 de junho, o interventor argumentou que os recursos do Proverde são necessários porque a intervenção prevê o atendimento de cerca de 500 animais, com a realização de exames clínicos, vacinação periódica, manutenção das condições de higiene e alimentação, além da promoção de adoções responsáveis e do cumprimento das obrigações legais de transparência e prestação de contas.





Procurada, a CMTU afirmou que o Proverde tem por finalidade financiar a execução de projetos ambientais e fomentar ações de proteção e recuperação do meio ambiente em Londrina, com recursos oriundos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. “A ADA aguarda a análise da proposta junto ao Consemma (Conselho Municipal do Meio Ambiente).”





