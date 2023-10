Israel e Palestina viram centro do debate político no Brasil

O alinhamento de setores das igrejas evangélicas à extrema direita e o aumento da influência dos neopentecostais na política ajudaram a colocar o conflito entre Israel e palestinos no centro do debate ideológico no Brasil. Apoiadores das políticas do governo israelense e em alguns casos baseados em interpretações da Bíblia, setores da direita têm chamado atenção para o conflito para tentar atingir o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e criticar a esquerda, que tem uma posição histórica pela criação do estado palestino.





Na semana passada, parlamentares da oposição cobraram que o governo brasileiro passe a reconhecer o grupo Hamas como terrorista e defenderam as ações do exército israelense em Gaza. Após o ataque do Hamas, no dia 7, a cúpula do Senado ganhou uma projeção da bandeira de Israel a pedido do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o senador Magno Malta (PL-ES) discursou enrolado em uma bandeira do país e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou em suas redes sociais uma notícia falsa a respeito de bebês israelenses que teriam sido decapitados por palestinos.

Publicidade

Publicidade





O principal alvo da direita é a suposta ligação entre a esquerda brasileira e o Hamas, grupo responsável pela administração da faixa de Gaza desde 2007 e responsável pelo ataques do dia 7. Pré-candidato à prefeitura de São Paulo, o deputado Guilherme Boulos (PSOL) foi um dos mais expostos por seu apoio à causa palestina. Na quinta-feira, o Itamaraty informou que não classifica o grupo como terrorista por seguir as determinações do Conselho de Segurança da ONU, que não inclui o Hamas na lista. Nas redes sociais, parlamentares de esquerda têm referendado a posição do governo brasileiro para que Israel abra um corredor humanitário e volte às negociações.