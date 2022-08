Jornal Nacional recebe candidatos à presidência a partir desta segunda

Com a maior audiência do horário nobre da televisão brasileira, o Jornal Nacional vai receber, a partir desta segunda-feira (22), os candidatos com os melhores desempenhos nas pesquisas eleitorais divulgadas nas últimas semanas. O primeiro sorteado foi o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que deve expor os seus planos de governo para a sua pretendida reeleição.





Na terça-feira (23), o telejornal recepciona o ex-ministro de Lula e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT). A entrevista do candidato estava marcada para quarta-feira (24), porém, devido à desistência de André Janones (Avante), a sua participação foi antecipada. A Globo decidiu, a partir disso, não realocar outro candidato para quarta, dia em que o telejornal é exibido fora do horário de costume devido à transmissão de partidas de futebol.

Publicidade

Publicidade





Na quinta-feira (25), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será o entrevistado. Atual líder nas pesquisas eleitorais, o presidenciável vai ter 40 minutos para responder sobre seus projetos de campanha. Em 2018, ainda como candidato oficial, Lula não pôde conceder entrevistas a nenhum veículo de comunicação por ordem judicial, por estar detido na Polícia Federal em Curitiba.





Simone Tebet (MDB) será a última a participar do Jornal Nacional, na sexta-feira (25). Ex-senadora e quarta colocada nas pesquisas de intenção de voto, Tebet tentará se firmar na campanha e chamar a atenção para o seu plano de governo. O Jornal Nacional vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 20h30.

Publicidade

Publicidade