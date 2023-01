Justiça determina desbloqueio milionário de bens de réus da Operação ZR3 em Londrina

Os réus da ação civil pública oriunda da Operação ZR3 obtiveram da Justiça o desbloqueio de seus bens. O juiz Marcos José Vieira, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Londrina, entendeu que, como a CMB Consultoria, empresa de Cleuber Brito, ex-secretário do Ambiente de Londrina, conseguiu o desbloqueio após apresentar um agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), medida semelhante deve ser aplicada ao próprio Brito e aos outros 12 réus e cinco empresas do caso.





O despacho do magistrado local é de sexta-feira (20). “A decisão deverá ser cumprida nos próximos dias mediante a liberação de todos os bens bloqueados”, estimou o advogado de Cleuber Brito e da CMB, Rodrigo Antunes.

O patrimônio dos acusados foi “congelado” em um total de R$ 2,1 milhões há mais de três anos. Em julho de 2018, o próprio Vieira acolheu um pedido do Ministério Público do Paraná (MP-PR) e determinou a indisponibilidade de bens — em valores atualizados, o montante gira em torno de R$ 4 milhões. Somente em relação ao ex-secretário e sua empresa, o bloqueio abrangeu R$ 750 mil de cada um.





“O tribunal entendeu que a decisão do juiz de primeira instância não tinha demonstrado o risco concreto de dilapidação de patrimônio”, declarou Antunes.





