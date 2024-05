Justiça Eleitoral espera que mais de 400 mil eleitores votem em Londrina

O prazo para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor termina na próxima quarta-feira (8) e os últimos dias devem ser marcados por uma maior movimentação no Fórum Eleitoral de Londrina.





Com atendimento em horário estendido das 9h às 18h desde 22 de abril, o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) também prepara um último plantão neste final de semana (dias 4 e 5), com atendimento das 9h às 17h.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Além disso, buscando atender à pauta da inclusão - um dos focos da Justiça Eleitoral para este pleito -, uma equipe do TRE-PR foi até a APS-Down (Associação de Pais e Amigos dos Portadores da Síndrome de Down) nesta sexta-feira (3). O intuito foi fazer o alistamento dos alunos e da comunidade da instituição.





O desembargador eleitoral Alexandre Ricardo Fogaça acompanhou a ação ao lado dos juízes eleitorais Mauro Ticianelli e Camila Gutzlaff e do juiz federal Gilson Luiz Inácio.

Publicidade





Ele explica que a iniciativa de levar os serviços até as entidades ocorre em todos os municípios de grande porte do Paraná, acompanhando uma recomendação do presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, que tem como foco a inclusão das pessoas com deficiência.





“As pessoas com Síndrome de Down podem votar, podem ser mesárias e estamos fazendo essa agenda nas associações visando o alistamento delas, trazer cidadania para essas pessoas e para que elas sejam integradas totalmente à sociedade”, afirma Fogaça, que pontua que os jovens atendidos nesta sexta já saíram com o título em mãos.

Publicidade





Além da pauta da inclusão, o desembargador cita o combate à violência política de gênero e o alistamento dos jovens entre 15 e 18 anos como bandeiras importantes da Justiça Eleitoral.





PRAZO NO FIM





O juiz eleitoral Mauro Ticianelli aponta que Londrina vem registrando mais de 250 atendimentos por dia após a implementação do horário estendido. No total, já são mais de 398 mil londrinenses aptos a votar em outubro, mas a meta é chegar a 400 mil.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: