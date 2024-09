Justiça Eleitoral faz últimos testes com urnas eletrônicas em Londrina

A Justiça Eleitoral está finalizando os preparativos para o primeiro turno das eleições municipais em Londrina. São mais de 399 mil eleitores aptos a votar.







A cidade vai utilizar urnas eletrônicas dos modelos de 2020, com um total de 942 equipamentos nas 42ª, 146ª e 157ª ZEs (Zonas Eleitorais), e de 2022, com 332 disponibilizadas para a 41ª ZE. São 1.274 urnas na cidade, considerando as de contingência.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo o Fórum Eleitoral, todas as urnas são consideradas novas porque, até o pleito de 2022, Londrina utilizava o modelo de 2013.





A geração das mídias com a lista final de candidatos ocorreu de 19 a 22 de setembro nas quatro ZEs da cidade, e os testes de bateria, teclado e equipamentos de acessibilidade começaram no dia 24 e seguem até esta terça-feira (1°).



Publicidade





O juiz Mauro Ticianelli, da 157ª ZE, afirma que o calendário eleitoral em 2024 está mais “enxuto”, mas que todos os testes deram “absolutamente certo nas quatro zonas”, o que permite a lacração dos equipamentos.





“Já fechamos o quadro de candidatos, não muda mais, e agora vamos fazer a carga e a lacração. É literal isso, é físico, não entra e nem sai informação mais. A partir de sexta-feira [4 de outubro], começa o transporte para as escolas”, diz o magistrado, que ressalta que todos os atos da Justiça Eleitoral são públicos.





Ticianelli explica que a logística e a infraestrutura das escolas já foram revisadas. São, realmente, os últimos passos antes da votação. “Está tudo caminhando para, no dia 6, termos zero falha com relação a essa urna nova. A cada ano, é menor a quantidade de urnas com problemas”, pontua.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: