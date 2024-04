Justiça reforma sentença que havia condenado o ex-prefeito de Londrina, Barbosa Neto

O TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) reformou na última terça-feira (2) a sentença que havia condenado o ex-prefeito de Londrina, Homero Barbosa Neto (PDT), na ação civil pública que o acusava de supostas irregularidades no Termo de Parceria firmado com o Sesi (Serviço Social da Indústria), envolvendo a cessão de uso do Centro Estudantil Darcy Ribeiro, na Vila Portuguesa, em 2010.





Em nota encaminhada à imprensa, o diretório municipal do PDT afirma que mais uma vez “a Justiça se mostra favorável ao ex-prefeito Barbosa Neto, que foi perseguido e injustamente acusado”. O texto também diz que Barbosa “venceu dezenas de processos, inclusive contra a Câmara Municipal de Londrina, que o destituiu da Prefeitura” - a cassação ocorreu em 2012.

Com a reforma da sentença, continua o texto, o ex-prefeito foi absolvido “de todas as acusações de improbidade administrativa, com restabelecimento dos direitos políticos, revogação das penalidades que envolviam aplicação de multa e inelegibilidade”.





A decisão vem em um momento em que Barbosa Neto é o pré-candidato do PDT à Prefeitura de Londrina. No último pleito, em 2020, ele terminou em 6° lugar, com 6.974 votos (2,73%).

À FOLHA, o presidente do PDT de Londrina, Ricardo Moura, afirma que a legenda está otimista com a pré-candidatura do ex-prefeito que, até o final do ano passado, "estava reticente em colocar o nome na disputa”.





“Ocorre que, após analisar as pesquisas, verdadeiras, e os nomes colocados até então, Barbosa decidiu se apresentar como pré-candidato. Nós do partido sabemos da luta e dos desafios que teremos pela frente, mas o partido é forte e certamente participaremos de forma competitiva. O PDT pretende eleger dois vereadores e estar no segundo turno da eleição de 2024”, completa.